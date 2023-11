Machine Gun Kelly vuole essere Link in The Legend of Zelda! 'Altrimenti c'è un problema'

L'annuncio del film di The Legend of Zelda ha mandato in visibilio i fan del popolarissimo franchise Nintendo: una trasposizione cinematografica delle avventure di Link era il sogno che da tempo veniva cullato da un fandom affezionatissimo e che ora, inevitabilmente, si chiede chi sarà a interpretare l'eroe di tanti capitoli della saga.

Le ipotesi, naturalmente, sono immediatamente saltate fuori a decine: in molti pensano che debba essere Tom Holland a dar vita a Link, ma i nomi in ballo sono ovviamente tanti, dai più credibili ai decisamente meno quotati... Proprio come quello di Machine Gun Kelly!

Il musicista si è infatti autocandidato al ruolo del protagonista della saga di Zelda con una storia Instagram nella quale si legge: "Se non interpreterò Link abbiamo un problema". Si tratta di un'uscita probabilmente ironica, o almeno tale speriamo sia... Perché, in tutta onestà, non sembrano molte le possibilità che Nintendo e Sony decidano di puntare sul rapper di Houston per un ruolo tanto delicato!

Al momento, comunque, la cosa non ha avuto seguito, per cui tendiamo effettivamente a credere che il nostro stesse semplicemente scherzando su quello che, comunque, resta un suo sogno più che legittimo. E voi, chi vedreste bene nel ruolo di Link? Fatecelo sapere nei commenti!