Machine Gun Kelly sarà Tommy Lee nel biopic Netflix sui Motley Crue

Sarà il rappera interpretare il batterista dei Motley Crue,, nel biopic targato Netflix sulla celebre band. Inizia a delinearsi il cast del film diretto dae co-prodotto dagli stessi, uno dei più famosi gruppi heavy metal di sempre, formatisi nel 1981 a Los Angeles e scioltisi nel 2015.

Machine Gun Kelly affiancherà Douglas Booth, scelto per interpretare il bassista Nikki Sixx. The Dirt è scritto da Rich Wilkes e Tom Kapinos ed è basato sull'autobiografia della band dal titolo The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band.

Nel corso della loro trentennale carriera i Motley Crue hanno venduto più di cento milioni di dischi e nel libro si raccontano iniziando dai primi passi nel mondo del rock agli inizi degli anni '80 e arrivando poi all'esplosione del gruppo, composto da Tommy Lee, Nikki Sixx, Vince Neil e Mick Mars.

The Dirt è descritto in questo modo su Amazon:"Nessuna band ha mai vissuto così tanto e ha vissuto per raccontare la storia. Non troverai solo sesso, droghe, violenza, macchine veloci e ogni cliché del rock & roll. Troverai burritos e telefoni che non avresti mai immaginato nemmeno nei tuoi sogni più sfrenati. Questo è il classico libro che racconta di comuni mortali che vogliono trasformarsi in fuorilegge del rock."

Machine Gun Kelly è un rapper e attore che al cinema ha recitato nelle pellicole Beyond the Lights - Trova la tua voce di Gina Prince-Bythewood, al fianco di Gugu Mbatha-Raw, Nate Parker, Minnie Driver e Danny Glover e in Nerve di Henry Joost e Ariel Schulman, insieme ad Emma Roberts e Dave Franco.