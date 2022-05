Machine Gun Kelly entusiasta di dirigere Megan Fox: 'È un genio della commedia'

Chi dice che vita privata e lavoro debbano restare sempre ambienti separati? Machine Gun Kelly e Megan Fox sembrano provare l'esatto contrario: il rapper e l'attrice sono ormai da tempo una coppia che sembra funzionare a meraviglia, al punto da riuscire ad andare d'amore e d'accordo anche in ambito lavorativo.

Dopo aver parlato apertamente delle dinamiche BDSM della loro relazione, Machine Gun Kelly e Megan Fox hanno infatti dato il via ai lavori su Good Mourning, film che vedrà proprio il rapper dietro la macchina da presa e la star di Jennifer's Body nel ruolo di protagonista.

Una collaborazione che sembra procedere sulle ali dell'entusiasmo, almeno stando alle parole di Machine Gun Kelly: "Penso che lei sia un vero genio della commedia. Penso che sia così sottovalutata come attrice comica, sa adattarsi a tantissime espressioni e situazioni, per me è stato davvero un onore" ha spiegato il musicista.

Una decisa stilettata, dunque, a chi ha sempre ritenuto Megan Fox un'attrice adatta solo a ruoli sexy e priva di reali capacità attoriali: secondo Machine Gun Kelly l'ex-protagonista di Transformers è un talento ancora tutto da scoprire! I due, comunque, continuano ad essere sulla bocca di tutti soprattutto per questioni extra-cinematografiche: la coppia, ad esempio, ha di recente dato scandalo in seguito all'ammissione di Megan Fox di aver bevuto il sangue del suo compagno.