Machina Gun Kelly ammette di aver 'importunato' Megan Fox prima di uscirci

Durante un recentissimo podcast, Machine Gun Kelly e Megan Fox hanno confermato ufficialmente la loro relazione nata dopo la loro partecipazione al film Midnight in the Switchgrass di Randall Emmett, debutto alla regia del produttore di 2 Guns e The Irishman davvero galeotto per le due star protagoniste.

Parlando del loro incontro, la Fox ha rivelato che "quando venne chiamata per recitare in un film con Machine Gun Kelly sapeva già che all'orizzonte ci sarebbe stato qualcosa di grosso", ammettendo che già alla prima lettura del copione sapeva che stava per nascere qualcosa di "selvaggio". E ha detto:



"C'era questo personaggio che avrebbe poi interpretato Colson - ma ancora non lo sapevo - e io ho chiesto 'chi interpreterà questa parte?' e il regista mi ha risposto 'oh, abbiamo preso Machine Gun Kelly'. E io ho sussultato, perché non so, era come se già sapessi che da quell'incontro si era scatenato qualcosa di selvaggio, anche se non ero sicura di cosa. Poi ci siamo incontrati sul set".



Gun Kelly dice invece che non appena venne a sapere di avere un trailer vicino a quello di Megan Fox non riuscì a trattenersi di andarle a bussare per vedere "i suoi meravigliosi occhi". Quindi decise di aspettarla davanti alla roulotte così da avere almeno cinque secondi per vederla e "importunarla" prima dell'inizio dei lavori. Questo è però accaduto più giorni, perché Gun Kelly voleva un "contatto visivo", e aspettava così che uscisse dalla roulette per una camminata o andare da qualche parte:



"C'erano circa cinque gradini tra la porta e la macchina", dice, "io mi sedevo lì e aspettavo e speravo. Lei mi dava sempre uno sguardo quando passava".