Machete uccide nello Spazio si farà davvero? Risponde Robert Rodriguez

Durante una recente intervista promozionale al SXSW Film Festival per promuovere il suo nuovo film Hypnotic con Ben Affleck, che è stato proiettato in una versione work-in-progress, il regista Robert Rodriguez ha parlato della possibilità di realizzare l'attesissimo Machete uccide nello Spazio.

La genesi di Machete, interpretato dal mitico Danny Trejo, è stata a dir poco curiosa, dato che il personaggio è nato come 'finto-trailer' all'interno del famoso doppio-progetto di Rodriguez e Quentin Tarantino, Grindhouse: tuttavia, il filmato promozionale inserito all'interno del film per un film che non era in alcun modo in fase di sviluppo conquistò il pubblico, e da quell'idea Rodriguez ricavò un film vero e proprio; allo stesso modo, Machete uccide nello Spazio nacque come finto-trailer inserito all'interno di Machete 2, ma anche questo progetto ora potrebbe concretizzarsi:

"Ecco perché ho messo un finto trailer all'interno di Machete 2, per soddisfare i fan: il filmato mostra più o meno come sarebbe Machete nello Spazio, ma puoi vederlo in due minuti invece che in due ore. Ma la cosa buffa è che, una volta visto il trailer di due minuti, i fan vogliono il film intero di due ore. Quindi dobbiamo farlo. Vedete, l'originale Machete era solo un finto trailer di Grindhouse... I fan ci hanno tormentato per anni: 'Quando esce il film di Machete?', mi domandavano, e io rispondevo: 'Ma non è un vero film, era solo un trailer finto!'. 'Si, ma sembrava vero! Quando esce?' Quindi, non so, forse dobbiamo fare Machete nello Spazio. Se il pubblico lo vuole. Tutti non fanno che chiedermi, 'quando esce Machete nello spazio?'. Ne vogliono ancora."

Qualche tempo fa, anche Danny Trejo aveva parlato di Machete nello Spazio e della possibilità di realizzare davvero il film.