Machete, i clamorosi nudi di Lindsay Lohan e Jessica Alba nel film con Danny Trejo

Stasera torna in tv Machete, cult del 2010 diretto dal regista messicano Robert Rodriguez e interpretato da un cast d'eccezione che include Danny Trejo, Robert De Niro, Michelle Rodriguez, Jessica Alba e Lindsay Lohan.

Proprio sulle ultime due attrici citate focalizziamo la nostra attenzione oggi, approfondendo i retroscena sulle rispettive scene di nudo nel film d'exploitation vietato ai minori.

Per quanto riguarda la Lohan, che completò la sua sessione di riprese in soli tre giorni, va ricordato che l'attrice veniva da una situazione personale molto difficile e che Machete doveva essere il suo ritorno sul grande schermo dopo una pausa di tre anni per motivi privati. Tuttavia il suo ruolo non mise esattamente in mostra le sue abilità attoriali, come ricordato dalla recensione dell'Hollywood Reporter che scrisse in maniera molto critica: "Vestita come una suora e armata di pistola, fa ben poco per ricordare al pubblico le sue abilità come attrice. In compenso ha del sesso a tre con sua madre, e per gran parte del tempo è nuda o si droga: quindi è davvero difficile separare la sua vita reale da quella professionale in questo film."

Il ruolo però servì a riportarla alla ribalta, e qualche tempo dopo fu scelta da Paul Schneider per il controverso film The Canyons, dove ancora una volta avrebbe fatto ampio uso del suo corpo senza veli.

Sul fronte Jessica Alba, invece, sappiate che l'attrice aveva una clausola di "non nudità" nel suo contratto, motivo per cui ha sempre recitato indossando reggiseno e mutandine, successivamente rimossi digitalmente. Inoltre, nelle scene cancellate, doveva essere mostrato che Sartana aveva una sorella gemella identica segreta e altamente promiscua, sempre interpretata dalla Alba. Potete vedere la scena aggiuntiva in calce qui sotto.

Per altri approfondimenti ecco il trailer del doc sulla vita di Danny Trejo; inoltre, ecco gli ultimi aggiornamenti su Machete 3: sarà ambientato nello spazio?