Mace: James Franco sarà un poliziotto nel nuovo thriller d'azione!

Dopo la causa che ha portato James Franco in tribunale, l'attore è tornato a lavorare. Franco ha infatti preso un nuovo ruolo nel film thriller d'azione Mace.

La pellicola sarà diretta da Jon Amiel, con una sceneggiatura scritta da David Chisholm. James Franco interpreterà un agente di polizia corrotto, Mace, che sarà affiancato da Virgil Woods, un poliziotto alle prime armi che crede di poter cambiare un sistema che promuove ufficiali come Mace. Woods dovrà gestire il collega, ritrovandosi a impedire a Mace di iniziare una guerra tra bande per nascondere i suoi crimini, che distruggerebbero la città.

Myriad Pictures ha acquisito i diritti di vendita mondiale del film da Meyers Media Group, e lo porterà alla Marche du Film al Festival di Cannes. "Siamo entusiasti di tornare a Cannes con questa pellicola estremamente originale e unica", ha dichiarato Kirk D'Amico, CEO di Myriad Pictures. "Si tratta di una storia cruda ambientata in un dipartimento di polizia moderno in cui nulla è come sembra. Pensiamo che questo materiale nelle mani di un regista così esperto come Jon Amiel darà vita a risultati straordinari". Insieme a Kirk D'Amico lavoreranno anche i produttori Lawrence Steven Meyers, Randy Dannenberg e John Evangelides.

Ora, mentre attendiamo l'arrivo di Mace, vi consigliamo 5 film con James Franco che potete (ri)guardare!