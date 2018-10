Macchine Mortali, il Thaddeus Valentine di Hugo Weaving nella nuova featurette del film

Sono giorni caldissimi per gli appassionati di fantasy e letteratura young adult, dato che la Universal Pictures ha accelerato la promozione del suo atteso Macchine Mortali, adattamento dei romanzi di Philip Reeve prodotto da Peter Jackson che vede tra i protagonisti anche Hugo Weaving (Il Signore degli Anelli).

Proprio il suo personaggio, Thaddeus Valentine, è oggi al centro della nuova featurette, che segue quella pubblicata ieri e invece dedicata a uno dei protagonisti principali, il Tom Natsworhty interpretato da Robert Sheehan.



Questa la sinossi ufficiale:



"Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste. Tom Natsworthy (Robert Sheehan)—proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra—si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw (Hera Hilmar), una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.

Macchine Mortali è la nuova sorprendente ed epica avventura diretta dal premio Oscar Christian Rivers, un’artista degli effetti speciali (King Kong). A lui si uniscono i produttori tre volte premi OscarPeter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens (le trilogie de Lo Hobbit ed Il Signore degli Anelli), i quali hanno firmato la sceneggiatura. L'adattamento Universal e MRC è basato sulla pluripremiata serie scritta da Philip Reeve, e pubblicata nel 2001 da Scholastic."



Macchine Mortali vedrà nel cast anche Stephen Lang e Colin Salmon, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13 dicembre.