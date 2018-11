Macchine mortali: nuovo spot esteso per il film prodotto da Peter Jackson

Sinossi: Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, una giovane donna misteriosa, Hester Shaw (Hera Hilmar), è l'unica in grado di poter fermare Londra - ora una gigantesca città predatrice su ruote - che divora tutto ciò che incontra sul suo percorso. Guidata dal ricordo di sua madre, Hester unisce le forze con Tom Natsworthy (Robert Sheehan), un esule di Londra, insieme ad Anna (Jihae), una pericolosa fuorilegge con una taglia sulla propria testa.

Recentemente, lo stesso Jackson ha rivelato i motivi dietro la sua decisione di non dirigere la pellicola, ma di lasciare questo delicato compito a Christian Rivers , già suo fedele collaboratore nell’avventura cinematografica de Il Signore degli Anelli . Ha fatto anche discutere una piccola polemica riguardo al look riservato al personaggio di Hester, apparso differente da quello cartaceo.

Universal Pictures ha diffuso in streaming un nuovo spot esteso di Macchine mortali , il nuovo kolossal fantascientifico prodotto da Peter Jackson .

