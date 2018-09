Macchine Mortali: Junkie XL produrrà la colonna sonora

Junkie XL, il compositore della colonna sonora di Mad Max: Fury Road e Batman v Superman: Dawn of Justice, curerà le musiche dell'attesissimo Macchine Mortali, il nuovo film prodotto da Peter Jackson.

A comunicarlo il musicista e DJ in persona tramite il suo account Twitter. Come al solito, potete trovare il post in questione in calce alla notizia.

Tom Holkenborg in arte Junkie XL negli ultimi cinque anni si è fatto un nome a Hollywood firmando le colonne sonore di celebri film come Black Mass, Deadpool e Tomb Raider. Macchine Mortali sembra particolarmente adatto al suo stile musicale aggressivo, con la storia ambientata migliaia di anni dopo che un evento cataclismatico ha distrutto la civiltà così come la conosciamo.Nel presente del film l'umanità si è adattata e si è evoluta in un nuovo modo di vivere, con città giganti in perpetuo movimento che ora vagano per la Terra, accorpando spietatamente le città più piccole che incrociano lungo il cammino.

Nel cast figurano Robert Sheehan, Hera Hilmar, Hugo Weaving (Il Signore degli Anelli), Hera Hilmar, Robbie Sheehan, la cantante e attrice sudcoreana Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide (Game of Thrones) e Stephen Lang (Avatar).

Peter Jackson e Fran Walsh hanno acquistato i diritti della saga letteraria di Philip Reeve già diversi anni fa e hanno co-scritto la sceneggiatura con la loro collaboratrice Philippa Boyens (Il Signore degli Anelli e la trilogia de Lo Hobbit).

Il film è diretto da Christian Rivers, che per oltre due decenni ha lavorato per Jackson come artista di storyboard e supervisore degli effetti visivi. Ha vinto l'Oscar per il miglior effetti speciali grazie al suo lavoro su King Kong. Macchine Mortali sarà il suo debutto alla regia e uscirà nelle sale il 14 dicembre.