Macchine Mortali: ecco lo spettacolare trailer in italiano delle Mortal Engines!

Macchine Mortali è un film tratto dal romanzo di Philip Reeve dallo stesso titolo - in inglese Mortal Engines - e che è prodotto da Peter Jackson, il regista della trilogia del Signore degli Anelli e de Lo Hobbit.

La Universal Pictures international Italia ha appena rilasciato il trailer in italiano di Macchine Mortali e all'inizio vediamo i due giovani protagonisti che si trovano a dover scappare via da una situazione particolarmente pericolosa, date un'occhiata al player!

Ecco la sinossi ufficiale di Macchine Mortali: "Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste. Tom Natsworthy (Robert Sheehan)—proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra—si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw (Hera Hilmar), una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro."

Macchine Mortali è diretto dal regista premio Oscar® Christian Rivers ed è un adattamento per lo schermo della pluripremiata serie scritta da Philip Reeve e pubblicata nel 2001 da Scholastic.