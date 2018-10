Macchine Mortali: ecco lo spettacolare nuovo poster del film!

Finalmente è uscito un nuovo poster promo per il film del regista della saga de Il Signore degli Anelli, peter Jackson, intitolato Macchine Mortali.

Macchine Mortali, il cui titolo originale è Mortal Engines, debutterà tra poco al cinema e un nuovo trailer farà capolino alla fine di questa settimana, durante lo svolgimento del Comic Con di New York.

La nuova locandina ci presenta uno dei personaggi principali della pellicola, Hera Hilmar, che interpreta il ruolo di Hester Shaw. Dietro di lei c'è una versione di Londra ben piantata sulle sue ruote e si notano alcuni riferimenti familiari della città in movimento.

La sinossi:

"Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, la razza umana si è adattata e si è evoluta con un nuovo stile di vita. Gigantesche città in movimento vagano per la Terra, prendendo brutalmente di mira le più piccole città trazioniste. Tom Natsworthy (Robert Sheehan)—proveniente da una classe inferiore della grande città trazionista di Londra—si ritrova a dover combattere per la sopravvivenza dopo essersi imbattuto in Hester Shaw (Hera Hilmar), una pericolosa fuggitiva. I due opposti, i cui sentieri non avrebbero mai dovuto incontrarsi, sigleranno un'alleanza destinata a cambiare il corso del futuro.

Macchine Mortali è la nuova sorprendente ed epica avventura diretta dal premio Oscar® Christian Rivers, un’artista degli effetti speciali (King Kong). A lui si uniscono i produttori tre volte premi Oscar® Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens (le trilogie de Lo Hobbit ed Il Signore degli Anelli), i quali hanno firmato la sceneggiatura. L'adattamento Universal e MRC è basato sulla pluripremiata serie scritta da Philip Reeve, e pubblicata nel 2001 da Scholastic."