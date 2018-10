Macchine Mortali: ecco il nuovo trailer italiano del film prodotto da Peter Jackson!

Scritto da Fran Walsh, Philippa Boyens e lo stesso Jackson , il film comprende nel cast Hugo Weaving, Hera Hilmar, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide e Stephen Lang . Ken Kamins e Philippa Boyens sono i produttori esecutivi. Sinossi: "Migliaia di anni dopo la distruzione del mondo civilizzato a causa di un cataclisma, una giovane donna misteriosa, Hester Shaw (Hera Hilmar), è l'unica in grado di poter fermare Londra - ora una gigantesca città predatrice su ruote - che divora tutto ciò che incontra sul suo percorso. Guidata dal ricordo di sua madre, Hester unisce le forze con Tom Natsworthy (Robert Sheehan), un esule di Londra, insieme ad Anna (Jihae), una pericolosa fuorilegge con una taglia sulla propria testa. Macchine Mortali è la nuova sorprendente ed epica avventura diretta dal premio Oscar® Christian Rivers, un’artista degli effetti speciali (King Kong). A lui si uniscono i produttori tre volte premi Oscar® Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens (le trilogie de Lo Hobbit ed Il Signore degli Anelli), i quali hanno firmato la sceneggiatura. L'adattamento Universal e MRC è basato sulla pluripremiata serie scritta da Philip Reeve, e pubblicata nel 2001 da Scholastic." La pellicola arriverà nelle sale il 13 dicembre.

