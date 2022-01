Macbeth, nonna Juanita sgrida Denzel Washington da Jimmy Kimmel: "Non mi chiami mai"

Intervenuto nel corso del Jimmy Kimmel Live per promuovere il suo ultimo film, The Tragedy of Macbeth di Joel Coen, Denzel Washington si è reso protagonista di un simpatico siparietto organizzato dal celebre conduttore. Kimmel ha infatti invitato a sorpresa nonna Juanita, che nel 2017 incontrava Washington in un video poi diventato vitale sul web.

L'anziana signora, che ha adesso 91 anni, nel 2017 aveva incontrato per la prima volta Denzel Washington mentre questi casualmente stava cercando uno spazio per fare un piccolo barbecue. All'incontro con questa famiglia, il divo di Hollywood si è messo a discutere un po' con tutti ed è stato quindi raggiunto dall'abbraccio di Juanita che non voleva proprio lasciarlo più andare. Nel corso dell'apparizione da Kimmel, l'anziana indossa lo stesso vestito di quel video per "farmi riconoscere". Dopo aver raccontato nuovamente l'episodio, Juanita ha anche scherzato sul fatto di non essere più stata chiamata da Washington, con l'attore prontamente a replicare: "Non mi hai lasciato il tuo numero!".

L'ultimo trailer di The Tragedy of Macbeth, molto simile ai quelli già diffusi in precedenza, mostra le straordinarie immagini in bianco e nero che Coen e il suo direttore della fotografia Bruno Delbonnel hanno realizzato. Girato interamente in teatri di posa, The Tragedy of Macbeth rende omaggio all'espressionismo tedesco e ai film di Ingmar Bergman. Carter Burwell ha composto la colonna sonora.

La pellicola è approdata prima in cinema selezionati il 25 dicembre e poi è stata diffusa in streaming su Apple TV+ il 14 gennaio scorso. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di The Tragedy of Macbeth, un grande adattamento shakespeariano partorito dalla mente di Joel Coen, che per la prima volta si è messo in gioco senza il fratello Ethan.