Macbeth: Denzel Washington e Frances McDormand protagonisti del nuovo film di Joel Coen

E' Deadline a rendere noto che Denzel Washington e Frances McDormand sono in trattative per recitare in Macbeth, nuovo progetto di Joel Coen che, a quanto pare, lavorerà al suo prossimo film senza il fratello Ethan.

Il film, ispirato al classico di William Shakespeare, è prodotto da Scott Ruding con l'intenzione di trovare un accordo di distribuzione con la A24.

Adattato per la prima volta nel 1948 dal grande Orson Wells, Macbeth negli anni è stato oggetto di diverse trasposizioni cinematografiche, compresa quella diretta nel 2015 da Justin Kurzel che vedeva come protagonisti Michael Fassbender e Marion Cotillard. La tragedia shakespeariana racconta le vicende di un Lord scozzese che viene convinto da tre streghe di essere destinato a diventare il Re di Scozia. Con l'aiuto della sua ambiziosa moglie, l'uomo cerca in tutti modi di raggiungere il suo obiettivo ed indossare la tanto agognata corona.

Washington, la McDormand e Joel Coen in totale hanno collezionato nella loro carriera ben 8 premi Oscar. Il primo ha vinto i suoi grazie alle performance in Glory - Uomini di Gloria e Training Day, mentre l'attrice è stata premiata per Fargo - uno dei film più apprezzati dei Fratelli Coen - e il recente Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Infine Joel Coen ha ricevuto tale riconoscimento per il suo lavoro come sceneggiatore e regista in Non è un paese per vecchi e lo stesso Fargo, film che negli ultimi anni ha dato vita anche all'apprezzata serie tv.