Macaulay Culkin: la star di Mamma, Ho Perso l'Aereo diventa papà

Kevin diventa Papà: la star di Mamma, Ho Perso l'Aereo Macaulay Culkin e la moglie Brenda Song hanno dato alla luce il loro primo figlio. Anzi, figlia.

Lontani sono i tempi in cui interpretava un ragazzino fin troppo sveglio alle prese con una sgangherata banda di ladri o il giovane ereditiere di un'immensa fortuna (e lo stesso vale anche per la compagna).

Macaulay Culkin ha compiuto 40 anni lo scorso agosto, e proprio in questi giorni è diventato papà per la prima volta.

Assieme alla compagna Brenda Song (Zack e Cody al Grand Hotel, The Social Network), Culkin ha dato il benvenuto alla piccola Dakota Song Culkin, nata il 5 aprile a Los Angeles. La piccola porta il nome della sorella dell'attore, scomparsa nel 2008.

"Siamo estasiati" hanno fatto sapere i neo-genitori ai microfoni di Esquire, che ha riportato la notizia in esclusiva.

Dakota crescerà in una famiglia piuttosto numerosa, anche se non come potreste immaginare: se infatti (per il momento) è l'unica "cucciola d'uomo" di casa, a farle compagnia ci sono già tre gatti, alcuni pesci, un cane e un pappagallo.

Chissà, però, se presto non arriveranno altri fratellini o sorelline...

Per ora, è lei la reginetta di casa, e ai suoi genitori vanno tutti i nostri auguri.