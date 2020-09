Macaulay Culkin, la star di Mamma, Ho Perso l'Aereo merita una seconda chance?

Per la Hollywood degli anni '90 Macaulay Culkin era una vera e propria gallina dalle uova d'oro: la piccola star di Mamma, ho Perso l'Aereo e Richie Rich era un volto riconoscibilissimo, quasi iconico, e la sua presenza in un film era di fatto una quasi totale garanzia di successo.

Sappiamo, poi, in quale triste modo si siano evolute le cose: una fama mal gestita soprattutto a causa dei problemi tra i genitori dell'allora giovanissimo attore, un patrimonio di decine di milioni di dollari sperperato dal padre in breve tempo e un paio di film di scarso successo (Pagemaster, Richie Rich) segnarono il declino di una delle baby-star più famose della storia del cinema.

Da allora sulla vita privata di Culkin si è detto di tutto e di più, tra chi lo dava per morto e chi, invece, lo additava per i (reali) problemi con la droga e la giustizia: di cinema, però, nella vita del povero Macaulay se n'è visto davvero poco. Negli ultimi anni abbiamo visto l'attore riprendere il ruolo di Kevin McCallister per alcuni spot, partecipare nel ruolo di sé stesso a Zoolander 2 e poco altro.

Considerando, comunque, la quasi immutata fama del Culkin personaggio (sempre seguitissimo sui social, come dimostrato dai tanti auguri ricevuti per i suoi quarant'anni) e l'innegabile talento mostrato in tenera età, non pensate che possa essere il momento per l'ex-star di Mamma, ho Perso l'Aereo di prendersi una rivincita e cercare una seconda opportunità in quel di Hollywood?

I problemi personali sembrano essere alle spalle e il nome di richiamo c'è sempre: cosa ne pensate? Credete che qualche produzione debba puntare sulla possibile rinascita del Macaulay Culkin attore o pensate che sia ormai troppo tardi? Diteci la vostra nei commenti!