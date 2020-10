Macaulay Culkin, la star indossa una curiosa mascherina e si rivolge ai fan:'Indossatela!'

Macaulay Culkin ha voluto condividere sui social network la sua inquietante mascherina ispirata al celebre urlo del suo personaggio, Kevin McCallister, davanti allo specchio in Mamma, ho perso l'aereo. Il motivo è molto semplice: Culkin ha invitato i suoi fan ad indossare la mascherina senza rinunciare alla sua consueta e spiccata ironia.

"Rimango al sicuro dal COVID indossando la pelle scorticata del mio io più giovane. Non dimenticate di indossare le vostre maschere, ragazzi" ha scritto Culkin nella didascalia del post.

E come se non bastasse, per aggiungere ancora più nostalgia al post, Macaulay Culkin ha posato per la foto davanti ad una versione LEGO dell'Empire State Building, richiamando esplicitamente la locandina del sequel, Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York.



Macaulay Culkin non ha specificato dove ha comprato la sua maschera a tema Mamma, ho perso l'aereo ma è difficile pensare che mascherine di questo tipo siano introvabili, considerata la grande varietà di temi e grafiche che riguardano questi prodotti negli ultimi mesi.

Culkin non è la prima celebrità a sfruttare l'effetto nostalgia per promuovere l'utilizzo di mascherine. Debbie Harris, che interpretava Marta von Trapp in Tutti insieme appassionatamente ha creato la sua linea di mascherine, dal titolo Made From Drapes.

I disegni sulle mascherine sono praticamente identici alle tende che il personaggio di Julie Andrews, Maria, trasforma in abiti per i bambini di von Trapp sul grande schermo.



Macaulay Culkin ci ha fatto sentire tutti più vecchi con un post in occasione del suo ultimo compleanno; Culkin farà parte del cast della nuova stagione di American Horror Story, scelto da Ryan Murphy.