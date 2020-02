Macaulay Culkin spiega il significato del tatuaggio uguale a Paris Jackson

Macaulay Culkin ha rilasciato una lunga intervista a Esquire, nella quale ha toccato vari argomenti, dal disastroso provino per C'era una volta a... Hollywood alle accuse nei confronti di Michael Jackson. Culkin ha parlato anche del suo rapporto con la figlia di Jacko, Paris Jackson, spiegando il significato dei loro tatuaggi uguali.

I due tattoo - realizzati nel luglio 2017 - raffigurano due cucchiai sugli avambracci sia di Macaulay sia di Paris.

La star di Mamma, ho perso l'aereo ha spiegato che tutto è iniziato da un'abitudine bizzarra che ha trasmesso lui stesso a Jackson; ovvero rubare cucchiai da ristoranti, bar e aeroplani.

"Si tratta di qualcosa d'innocuo, è una cosa innocua. Non è come se stessi rovinando qualcosa, come rubare un pezzo dagli scacchi, dove la scacchiera sarebbe incompleta".



Macaulay Culkin ha spiegato che lui e Paris Jackson si regalano cucchiai e che lui stesso ha dato dei consigli in merito alla figlioccia:"Non dimenticare di essere sciocca. Non dimenticare di portare via qualcosa da tutta questa esperienza e non dimenticare d'infilarti qualcosa nella manica".

Come ricorda Entertainment Weekly, Paris Jackson aveva condiviso tra le storie di Instagram il momento in cui i due amici si sono fatti fare i tatuaggi a West Hollywood, in California.

Paris Jackson, figlia del defunto amico di Culkin, la popstar Michael Jackson, ha sempre mantenuto un rapporto molto stretto con il suo padrino, Macaulay Culkin, condividendo anche sui social media i momenti condivisi insieme.

Tempo fa Macaulay Culkin ha svolto un pessimo provino per C'era una volta a... Hollywood, come ricordato dallo stesso attore. Culkin nell'intervista ha parlato nuovamente del suo rapporto con Michael Jackson, anche per le rinnovate accuse di pedofilia nei suoi confronti contenute nel documentario Leaving Neverland.