Macaulay Culkin ritrova Catherine O'Hara 30 anni dopo Mamma ho perso l'aereo

L'attore Macaulay Culkin si è finalmente riunito con la sua adorata 'mamma cinematografica' Catherine O'Hara, 30 anni dopo l'uscita del cult Mamma ho perso l'aereo.

L'incontro tra i due è stato organizzato in occasione della cerimonia di assegnazione della stella Hollywood Walk of Fame per Macaulay Culkin, 43 anni, con l'attrice Catherine O'Hara, 69 anni, che ha partecipato per tenere un discorso durante l'evento e rievocare ovviamente i tempi passati insieme sul set di Mamma ho perso l'aereo, uscito negli anni '90.

"Mamma ho perso l'aereo è stato, è e sarà sempre un grande successo globale...ma il motivo per cui le famiglie di tutto il mondo continuano a guardare quel film ancora oggi anno dopo anno è soltanto Macaulay Culkin" ha dichiarato l'attrice, che ha omaggio la performance perfetta dell'allora attore bambino: "So che hai lavorato davvero duramente, so che l'hai fatto, ma allo stesso tempo hai fatto sembrare la recitazione la cosa più naturale del mondo. Macaulay, congratulazioni: meriti davvero la tua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Sono profondamente orgogliosa di te".

Diretto da Chris Columbus e scritto da John Hughes, Mamma ho perso l'aereo includeva nel cast anche Joe Pesci, Daniel Stern e John Heard. Il film, che ha generato una saga, ebbe anche un sequel diretto, Mamma ho riperso l'aereo: Mi sono smarrito a New York del 1992, con protagonisti sempre Macaulay Culkin e Catherine O'Hara. Vi ricordiamo che Mamma ho perso l'aereo è disponibile su Disney+. Per altri contenuti, scoprite i film di Natale 2023 da vedere su Disney+.