Macaulay Culkin e il rapporto con il padre:'Minacciava di picchiarmi se non recitavo bene'

Nel podcast WTF, la star di, ha parlato della sua infanzia e del brutto rapporto con il padre, l'attore. Le rivelazioni riguardano soprattutto gli abusi fisici e verbali alle quali il giovane attore fu sottoposto da parte del genitore nel periodo d'ascesa del figlio nel mondo del cinema.

Macaulay Culkin ha descritto così il rapporto con il padre, geloso, a quanto sembra, della precoce bravura del figlio:"Mi diceva spesso, 'Lavora bene o ti picchierò'. Ogni cosa che aveva provato a fare nella vita io l'avevo già fatta in modo eccellente prima di aver compiuto i dieci anni" ha continuato Macaulay.

Terzo dei sei figli di Kit Culkin e Patricia Bentrup, Macaulay Culkin divenne un baby prodigio negli anni '90, grazie ai successi in commedie cult come Mamma, ho perso l'aereo (1990) e il sequel Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (1992). Nella sua attività di giovanissimo interprete, Culkin ha recitato anche in pellicole come Io e zio Buck (1989) di John Hughes al fianco di John Candy, Ci penseremo domani (1989) di Alan J. Pakula, Papà, ho trovato un amico di Harald Zwart (1991), L'innocenza del diavolo (1993) di Joseph Ruben, insieme a un giovanissimo Elijah Wood, Pagemaster - L'avventura meravigliosa (1994) di Joe Johnston e Richie Rich - Il più ricco del mondo (1994) di Donald Petrie.

Da quest'ultimo film in poi la carriera di Culkin s'interruppe bruscamente. All'età di 15 anni, considerati i gravi problemi familiari, l'attore fece causa ai genitori per ottenere il controllo dei guadagni ottenuti grazie ai suoi film, oltre 17 milioni di dollari, e l'indipendenza.

Negli anni si sono sparse molte voci riguardo l'abuso di droghe da parte dell'attore che spesso è dovuto ricorrere, anche ironizzando sull'argomento, a sonore smentite riguardo le sue presunti gravi condizioni di salute.

"Spesso esco di notte perché non c'è nessuno per la strada ed è più facile passare inosservati" ha ammesso.

Al di là di qualche sporadica apparizione tra il grande e piccolo schermo, Macaulay Culkin non si dedica più alla recitazione e preferisce passare il tempo fra la pittura e la scrittura.