Macaulay Culkin e i suoi problemi di droga: l'attore di Mamma ho perso l'aereo si confessa

Il bambino prodigio che tutti abbiamo conosciuto in Mamma ho perso l'aereo è quasi quarantenne. Dopo il successo giovanile, Culkin ha creato scandalo per essersi perso nella spirale delle sostanze stupefacenti. Ora ha rilasciato per la prima volta un'intervista approfondita in cui ha voluto ripercorrere i problemi di dipendenza da droghe pesanti.

Dopo aver difeso l'amico Michael Jackson dalle accuse di pedofilia, l'attore si è addentrato nell'argomento che lo riguarda da vicino, specificando ad Esquire che l' abuso di droghe lo aveva messo su una cattiva strada, ma l'esperienza gli è comunque servita per arrivare nel punto in cui è ora.

"Ho scherzato col fuoco: direi che è la maniera migliore per dirlo. Allo stesso tempo, non sono mai davvero entrato in riabilitazione o qualcosa del genere. Non ho mai avuto bisogno di ripulirmi in quel modo. Ci sono state delle volte in cui ho dovuto darmi una raddrizzata... una volta o due. 'Ti stai divertendo troppo, Mack' , mi sono detto. Ma non sono mai arrivato al punto di aver bisogno di un aiuto esterno. Non sarei la persona che sono oggi se non avessi avuto la droga nella mia vita prima o poi"

Nel bene e nel male, l'attore ha riconosciuto gli errori commessi e ne ha tratto un'esperienza formativa. Ha concluso ammettendo che continua ad avere certi vizi, ma con la droga ha completamente smesso: "Ho avuto delle esperienze che mi hanno illuminato, ma è anche una cosa stupida, ca**o, sai? Quindi, a parte l'uso occasionale di rilassanti muscolari, no, non faccio uso di droghe a scopo ricreativo. Bevo ancora come un pesce. Bevo e fumo, ma non tocco più la roba pesante. Continuo ad amarla, è come un vecchio amico, ma a volte diventi troppo grande per certi amici"

Culkin ha rivelato di stare bene attualmente: sta per compiere 40 anni ed è felice con la sua compagna Brenda Song, con la quale sta cercando di avere un figlio, e con i loro animali. A parte un disastroso provino per Tarantino, l'attore sembra proprio non avere problemi, e forse per lui c'è stato un lieto fine. Purtroppo non sempre va così bene.