Macaulay Culkin, fiori d'arancio in vista per la star di Mamma, ho perso l'aereo?

Il magazine People riporta in queste ore che la star di Mamma, ho perso l'aereo, Macaulay Culkin, e la compagna, l'attrice Brenda Song, sarebbero in procinto di convolare a nozze. Song sarebbe stata fotografata con un anello di diamanti sulla mano sinistra mentre passeggiava a Beverly Hills lunedì scorso.

Macaulay Culkin, 41 anni, e Brenda Song, 33 anni, si conobbero sul set di Changeland in Thailandia e furono immortalati in pubblico la prima volta nel luglio 2017, nel ristorante italiano Craig's a Los Angeles.

Il mese successivo l'attrice pubblicò su Instagram una foto di gruppo che la ritraeva insieme all'attore.



Il 5 aprile 2021 Culkin e Song hanno avuto il primogenito, chiamato Dakota Song Culkin, in onore della sorella dell'attore, deceduta in tragiche circostanze nel 2008.

Macaulay Culkin è universalmente noto per la sua carriera da giovanissimo attore in film campioni d'incassi come Mamma, ho perso l'aereo e il sequel, Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, entrambi diretti da Chris Columbus, nei quali ha interpretato il ruolo del piccolo Kevin McCallister. Ha recitato anche in Io e zio Buck, Allucinazione perversa, L'innocenza del diavolo, Ci penseremo domani, Pagemaster e Richie Rich - Il più ricco del mondo. Di recente Macaulay Culkin ha partecipato ad American Horror Story, al fianco di Kathy Bates.



Brenda Song è nota per aver interpretato London Tipton nelle serie Zack e Cody al Grand Hotel e Zack e Cody sul ponte di comando, oltre al ruolo da protagonista nel film Disney, Wendy Wu: Guerriera alle prime armi.