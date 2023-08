Macaulay Culkin compie 43 anni: 'Mamma, ho Perso l'Aereo? Una maledizione'

I compleanni di Macaulay Culkin sono ormai una delle unità di misura più affidabili del nostro sentirci vecchi: la star di Mamma, ho Perso l'Aereo festeggia oggi i suoi primi 43 anni e, oltre a ricordarci l'inarrestabilità del tempo che corre, ci permette anche di riflettere sugli effetti di quel clamoroso successo sulla sua vita.

Il film che costò un po' di gravi ustioni al povero Joe Pesci fu infatti per Culkin un incredibile trampolino verso un successo arrivato in età probabilmente troppo giovane e senza qualcuno alle spalle che sapesse effettivamente gestirlo: non tutto da buttare, certo, ma neanche tutto oro colato, almeno stando alle parole del diretto interessato.

"È stata una maledizione e al tempo stesso una benedizione. Ho ottenuto successo e popolarità, ma mi sento sempre perseguitato. Le feste natalizie poi sono la mia stagione, la stagione di Kevin McCallister. Cerco di uscire il meno possibile in quel periodo. Anche perché quando incrocio le persone per strada vogliono tutti la stessa cosa: che posi ancora con l’espressione di disperazione del poster del film. Tutti vogliono che lo faccia, ma ci sono già passato gente, l’ho già fatto. Sono adulto ora, ok?'" ebbe a dire l'attore un po' di tempo fa. Insomma: qualora incontraste il buon Macaulay per strada sapete cosa non chiedergli!