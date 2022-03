Macaulay Culkin: ecco con chi si sposa la star di Richie Rich - Il più ricco del mondo

Questa sera, sul canale 27 alle ore 21:10, andrà in onda il film Richie Rich - Il più ricco del mondo diretto da Donald Petrie e basato sull'omonima serie di fumetti degli anni '50 e sulla successiva serie televisiva a cartoni animati prodotta nel 1980 dalla Hanna & Barbera. Protagonista del film fu l'allora bambino prodigio Macaulay Culkin.

Richie Rich racconte le vicende dell'omonimo erede del multimiliardario Richard Rich, interpretato dal compianto Edward Herrmann (noto ai più per la sua partecipazione alla serie Una mamma per amica); quando il dirigente della compagnia cerca di organizzare l'omicidio della famiglia Rich per ricavarne il patrimonio e il controllo totale dei beni, per un colpo di fortuna Richie scampa all'attentato (così come i genitori che precipitano con il loro aereo ma riescono a tarsi in salvo, anche se rimarranno dispersi per qualche tempo).

Richie invece è interessato a crearsi degli amici che lo apprezzino per quello che è e non per la sua ricchezza, così si finge un ragazzo della strada per attirare le simpatie di un giovane gruppetto con l'aiuto del maggiordomo e precettore Cadbury.

Il film è noto per essere stato l'ultimo di una serie di pellicole che vedevano protagoniste Culkin prima del suo addio alle scene e della battaglia legale contro i suoi genitori che nel frattempo stavano sperperando tutto il denaro guadagnato dal ragazzo.

28 anni dopo, Culkin sta per convocare a nozze con la sua fidanzata, Brenda Song di otto anni più giovane e con cui ha una relazione dal 2017. Il 5 aprile 2021 Culkin e Song hanno avuto il primogenito, chiamato Dakota Song Culkin, in onore della sorella dell'attore, deceduta in tragiche circostanze nel 2008.