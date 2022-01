Macaulay Culkin e Brenda Song presto sposi: l'attrice avvistata con l'anello al dito!

People ha annunciato l’imminente matrimonio tra due star che sono diventate famose molto giovani e hanno accompagnato l’infanzia di molti di noi: Macaulay Culkin e Brenda Song diventeranno marito e moglie.

I due attori stanno insieme da quattro anni, nove mesi fa Culkin e Song sono diventati genitori del loro primo pargolo di nome Dakota. L’amore tra i due è sbocciato sul set di Changeland nel 2017, da allora sono diventati inseparabili e hanno sempre mantenuto la loro storia lontana dai riflettori e dai social, senza esporsi troppo.

People ha avvistato Song a Beverly Hills, in California, mentre sfoggiava un anello di fidanzamento al dito sinistro, come potete vedere nella foto in calce alla notizia. Culkin è meglio conosciuto per il suo ruolo in Mamma, ho perso l’aereo, mentre Song ha debuttato su Disney Channel, in particolare recitando in Zack alCody al Grand Hotel. Intervistata da Entertainment Tonight nel 2019, Song ha spiegato che i due si sono legati anche grazie alle loro esperienze condivise, come attori bambini. “Ci guardiamo negli occhi e annuiamo, lo sappiamo” ha detto l'attrice.



Vi lasciamo con la recensione di Home Sweet Home Alone, il recente reboot di Mamma, ho perso l'aereo e ne approfittiamo per fare le nostre congratulazioni alla coppia per il loro matrimonio!