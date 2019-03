Ma, l'horror Blumhouse con Octavia Spencer torna a mostrarsi in un nuovo trailer

A dieci giorni dall'uscita del primo trailer italiano di Ma, la Universal Pictures UK ha diffuso online un nuovo filmato (anche in italiano) dedicato all'interessante horror targato Blumhouse Productions e che vede protagonista una terrificante Ocatvia Spencer (The Help, Snowpiercer) nei panni di una madre "possessiva".

L'attrice Premio Oscar veste infatti i panni di Sue Ann, una donna apparentemente tranquilla e solitari che vive in una piccola cittadina dell'Ohio. Un giorno arriva in città Maggie, un'adolescente che chiede proprio a Sue Ann di comprare per lei e i suoi amici degli alcolici, e lei coglie l'occasione per assecondare la richiesta della ragazza e fare nuove amicizie. Li invita così a casa sua, per sfruttare la cantina come punto di ritrovo per bene in sicurezza, senza necessità di guidare e rischiare.



Ci sono soltanto poche regole da seguire a casa di Ma: uno dei ragazzi del gruppo deve rimanere sobrio; non sono permesse imprecazioni ed è vietatissimo salire al piano superiore. Inoltre, tutti i ragazzi devono obbligatoriamente chiamarla Ma. La situazione, come si vede anche nel trailer, precipiterà velocemente, e l'ossessione di Sue Ann così come la sua casa saranno una vera e propria trappola infernale per il malcapitato gruppo di adolescenti.



Il film è atteso nelle sale italiane il prossimo 20 giugno. Curiosi di vederlo?