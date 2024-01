M3GAN, Violet McGraw tornerà per il sequel:'Muoio dalla voglia'

M3GAN è stata una delle grandi sorprese cinematografiche del 2023, grazie anche alla campagna marketing sul web che ha presentato diversi momenti memorabili del film, aumentando la curiosità intorno all'horror con protagonista Violet McGraw. Il grande successo al botteghino ha aperto la strada al sequel.

McGraw ha confermato che tornerà anche nel secondo capitolo dal titolo M3GAN 2.0, nel ruolo di Cady, e intervistata agli Astra Film Award non ha nascosto la propria impazienza:"Sì, tornerò! Sono molto entusiasta di girarlo... Sto letteralmente morendo dalla voglia di sapere cosa succede. Non vedo l'ora di rivedere tutto il cast e la troupe. Un'altra grande esperienza!".



Non sono ancora noti i dettagli sulla trama del sequel ma il regista del primo film Gerald Johnstone, ha dichiarato di sperare che il sequel continui nella direzione dell'intelligenza artificiale e i pericoli che potrebbe comportare, uno degli elementi più affascinanti di M3GAN. Nel frattempo James Wan ha stuzzicato i fan di M3GAN sul sequel e la possibile storia che verrà raccontata.



L'intelligenza artificiale è un argomento che ha tenuto banco anche la scorsa estate nel corso dello sciopero di attori e sceneggiatori che si è protratto per parecchi mesi a Hollywood, bloccando la produzione e le riprese di diversi film e serie tv già in cantiere.



Se avete amato il film leggete la nostra recensione di M3GAN, l'horror che tornerà nel 2025 con un atteso sequel. Nel cast del film del 2022, oltre a McGraw, anche Allison Williams, Amie Donald, Ronny Chieng e Brian Jordan Alvarez.