M3GAN: nuovo trailer, la bambola perfetta al centro dell'horror creato da James Wan

Universal Pictures ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di M3GAN, nuovo film che mescola abilmente fantascienza e horror creato dalla mente di James Wan, qui come produttore esecutivo e autore del soggetto. La pellicola, che vede alla regia Gerard Johnstone, ha per protagonista Allison Williams (Scappa - Get Out) e uscirà a gennaio.

Dopo l'uscita di Malignant, James Wan è tornato nell'universo cinematografico DC occupandosi della regia di Aquaman and the Lost Kingdom, le cui riprese sono state completate qualche mese fa ed è attualmente in post-produzione. Nel frattempo, però, Wan è tornato al suo genere prediletto, l'horror, ancora in collaborazione con il produttore Jason Blum.

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un'azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

Per la Williams si tratta del secondo film targato Blumhouse dopo il successo ottenuto con Scappa - Get Out di Jordan Peele. Più recentemente l'abbiamo vista nell'horror The Perfection per Netflix e nel 2018 era apparsa nella miniserie Patrick Melrose con protagonista Benedict Cumberbatch. Il suo ruolo più celebre rimane comunque quello di Marnie nella serie Girls, creata e interpretata da Lena Dunham e andata in onda su HBO dal 2012 al 2017 per un totale di sei stagioni.

M3GAN uscirà nel mese di gennaio 2023.