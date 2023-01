M3GAN, il successo al box-office grazie anche... a TikTok! Il sequel è in lavorazione

Il box-office è dominato da Avatar - La via dell'acqua, l'ultimo grande successo di James Cameron. Ma c'è un altro film che sta sorprendendo al botteghino, soprattutto in relazione alle previsioni prima dell'uscita. Si tratta di M3GAN di Gerard Johnstone, prodotto da James Wan e uscito nelle sale il 4 gennaio.

Il film targato Universal, Blumhouse e Atomic Monster, ha spazzato via tutti i pronostici, che avevano previsto un incasso tra i 17 e i 20 milioni, con un esordio da 30,2 milioni di dollari, che ha permesso a M3GAN di arrivare al secondo posto nel mercato USA/Canada. Jason Blum è il Re Mida dell'horror, una conferma che proviene dal budget recuperato da M3GAN, prodotto anche da Blumhouse, in soli due giorni.



"Volevo fare un film che si connettesse davvero e che fosse emozionante" ha dichiarato Wan, sottolineando un dettaglio importante: il desiderio di realizzare un film di bambole assassine per una nuova generazione:"I bambini di oggi non sono cresciuti con Chucky come noi".



Un fattore importante è stato il marketing del film. Universal ha immediatamente individuato un meme che avrebbe avuto successo su TikTok, una danza particolare di M3GAN che ha stimolato ben 1,3 miliardi di visualizzazioni sul popolare social network.

Universal ha riunito anche un gruppo di ballerini che si sono esibiti alla première mondiale di M3GAN, intraprendendo addirittura una tournée che li ha portati fino all'Empire State Building.



Nel frattempo il sequel è in cantiere e James Wan coltiva già alcune idee:"Quello che voglio dire è che in ogni mio film, che si tratti dell’Universo di The Conjuring, o di Saw, o di Malignant, o di M3GAN, ci piace pensare a un mondo più grande".



