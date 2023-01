M3GAN, su Rotten Tomatoes rimane altissimo: batte il 90% dei film MCU!

Strana comparazione, voler mettere a paragone un film horror di Blumhouse all'intero Marvel Cinematic Universe. Ma qualcuno ci ha comunque pensato, visti gli alti punteggi di buona parte dell'universo. Bene, pur con un leggero calo su Rotten Tomatoes, M3GAN batte il 90% del MCU, con 2 film pari merito e solo uno più alto.

Al debutto, M3GAN ha ottenuto un Rotten Tomatoes strabiliante. Ma si sa, gli horror di Blumhouse sono una sicurezza. Tanto che le prime recensioni, positive praticamente all’unanimità, l’hanno fatto schizzare vicinissimo al punteggio perfetto: ben 97% su Rotten Tomatoes, il Certified Fresh era assicurato. Ma al passare dei giorni e con l’arrivo delle recensioni post-anteprime, la flessione è stata minima, con il film che si assesta su un ottimo 94%.

Nonostante la lontananza di generi, alcuni blog maggiormente attenti al panorama blockbuster e cinecomic hanno voluto effettuare una comparazione con il Marvel Cineamatic Universe, citando “i punteggi generalmente alti” associati ai vari film dei Marvel Studios. E dal confronto, M3GAN ne esce benissimo. Su 30 film usciti al momento in cui scriviamo, solo 3 sono stati in grado di fare altrettanto. E solo uno ha fatto meglio.

Senza riportarvi l’intera lista, vi basti sapere che in quel 90% di sconfitti i film che si sono avvicinati di più sono Guardiani della Galassia (92%), Spider-Man: Homecoming (92%), Spider-Man: No Way Home (93%) e Thor: Ragnarok (93%). I due che si posizionano anch’essi al 94% sono il primo Iron Man e Avengers: Endgame. Mentre, come ben sappiamo, rimane inviolato il punteggio altissimo del primo Black Panther con il 96% di recensioni positive.

Se non avete ancora recuperato il nuovo horror Blumhouse, potreste convincervi con il trailer di M3GAN.