M3GAN, le riprese per la classificazione PG-13 hanno reso il film più spaventoso!

Gerard Johnstone, regista di M3GAN, ha rilasciato un'intervista a Gamesradar in cui ha parlato della classificazione PG-13 con il quale uscirà nelle sale nei primi giorni di gennaio. Il regista ha parlato della lavorazione del film e di come la scelta di classificarlo come PG-13 abbia influito.

"Renderlo PG-13 è stato qualcosa che è successo dopo, ma comunque è sempre stato vicino al PG-13. Sembrava una specie di errore non accettarlo. Ricordo persino di aver pensato all'inizio 'Questo potrebbe essere un PG-13 e alcuni dei miei film preferiti come Drag Me To Hell sono PG-13'. Quindi abbiamo preso la decisione di passare a PG-13 e in realtà abbiamo girato di nuovo un paio di cose" ha dichiarato Johnstone.



E le modifiche a cui fa riferimento Johnstone hanno reso ancor più spaventoso il film:"Quello che mi ha davvero entusiasmato è che quando abbiamo girato di nuovo quelle scene, erano più efficaci". Il film è prodotto da James Wan. Sul nostro sito potete trovare un approfondimento su James Wan e i suoi horror, da The Conjuring ad Archive 81.

M3GAN racconta la storia di un'inventrice, Gemma (Allison Williams), che crea la bambola M3GAN, un androide progettato per diventare la migliore amica di qualunque bambino. Gemma decide di testare la nipote Cady ma la bambola si rivela molto meno amichevole del previsto.



Scoprite il nuovo trailer di M3GAN, il nuovo film prodotto da James Wan.