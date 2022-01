M3GAN: ecco quando arriverà al cinema il nuovo thriller creato da James Wan!

Nell'Ottobre 2020 venne annunciato un nuovo horror di James Wan, M3GAN, che è stato diretto da Gerard Johnstone e scritto da Akela Cooper, su storia dello stesso Wan. Adesso è stata finalmente annunciata una data d'uscita.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, il M3GAN arriverà in sala il 13 Gennaio 2023. Il film, prodotto dal creatore di Malignant Wan insieme a Jason Blum, racconta la storia di Gemma, che lavora per una azienda di giocattoli che decide di usare l'intelligenza artificiale per dare vita a una bambola che può essere una compagna per i bambini e un'alleata per i genitori: M3GAN. Gemma avrà occasione di sperimentare la sua creazione quando le viene affidata inaspettatamente la custodia di una nipote. Tuttavia accadrà qualcosa di inaspettato.

Dopo la recente conclusione delle riprese di Aquaman, il cui primo film segnò l'ingresso di Wan nell'universo della DC, il regista torna dunque al suo genere d'elezione. Infatti James Wan si è affermato con la creazione di franchise molto celebri come Saw, Insidious e The Conjuring. Dunque ogni prodotto thriller/horror curato da lui è ormai una garanzia.

I fan, ovviamente, sono molto curiosi di vedere il nuovo film della Blumhouse con Allison Williams, M3GAN. E voi, lo aspettate? In ogni caso ci sarà da attendere ancora un anno.