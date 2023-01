M3gan, Jason Blum si conferma il re Mida dell'horror: budget recuperato in due giorni!

M3gan è rimasto dietro ad Avatar La via dell acqua nel suo week-end d'esordio, ma ciò non vuol dire che Jason Blum non stia festeggiando: nei primi due giorni di programmazione, infatti, il nuovo horror targato Blumhouse ha già incassato più del budget di produzione.

Il nuovo film targato Universal e prodotto da Blumhouse (in partnership con la Atomic Monster di James Wan, anche lui accreditato come produttore) ha infatti superato le aspettative degli analisti al botteghino esordendo con un primo week-end da 30,2 milioni dopo un ricco sabato da 11,4 milioni, solo -3% rispetto agli 11,7 milioni di venerdì: considerato che, in perfetto stile Blumhouse, il budget di produzione è di appena 12 milioni e che quei 30 milioni includono soltanto il totale domestico, si può già parlare di M3gan come dell'ennesimo successo di Jason Blum, che si conferma ancora volta uno dei produttori di maggior successo degli ultimi anni a Hollywood.

Come mostrato dal trailer ufficiale di M3gan, la storia del nuovo horror Blumhouse segue l'inventrice Gemma a la creazione della bambola M3GAN (acronimo di "Model 3 Generative ANdroid"), un androide progettato per diventare la migliore amica di qualunque bambino. Gemma decide quindi di testare l'androide con la nipote Cady, di cui è diventata tutrice dopo la morte dei genitori (sua sorella Nicole e suo cognato Ryan), ma la bambola si rivela essere meno amichevole del previsto. Nel cast Allison Williams e Violet McGraw, con Amie Donald che interpreta fisicamente M3GAN e Jenna Davis che le presta la voce.

M3gan è attualmente in programmazione nei cinema italiani.