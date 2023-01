M3GAN incredibile: i creatori dell'horror già al lavoro su un nuovo thriller Blumhouse!

Blumhouse e Atomic Monster hanno intenzione di proseguire la fruttuosa collaborazione dopo il successo di M3GAN, e sono già proiettati verso la prossima lavorazione, che s'intitolerà Night Swim. Il film sarà basato sull'omonimo cortometraggio, con la star di The Falcon and the Winter Soldier, Wyatt Russell, a capo del progetto.

Secondo quanto riporta Deadline, si tratta di un thriller soprannaturale che affronta 'la fonte nascosta del terrore' che circonda la piscina del cortile di una famiglia.



Russell lavora al progetto con Kerry Condon mentre Bryce McGuire, regista del cortometraggio, si occuperà della scrittura e della regia anche del film.

Il legame tra Blumhouse e Atomic Monster potrebbe proseguire in maniera proficua dopo il trionfo del primo film; il successo di M3GAN nasce anche dai social, grazie a TikTok e a diversi reel su Instagram.

Jason Blum ha parlato in questi termini al New York Times:"Non ho un'idea da trasformare in film dell'orrore. Nessuna. Ho costruito un'impresa riconoscendo le grandi idee di altre persone".



Ecco perché la collaborazione con James Wan sembra perfetta. Quest'ultimo ha spiegato:"Ho così tante idee, più di quante ne possa gestire da solo... Mi permette davvero di avere una tela più grande sulla quale dipingere. Universal è molto favorevole ai registi e brillante nel marketing. Avere partner che si fidano di te, che cedono in te, fa la differenza".



Non perdetevi la nostra recensione di M3GAN, horror che sta ricevendo ottimi consensi da critica e pubblico.