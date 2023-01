M3GAN, l'horror non molla: batterà persino il primo weekend di Gerard Butler!

Avatar - La via dell'acqua continua a dominare il box-office con un incasso da 35 milioni di dollari nel suo quinto fine settimana di programmazione, che permette al film di James Cameron di raggiungere i 525,6 milioni di dollari complessivi. Ma il risultato più sorprendente rimane quello di M3GAN, l'horror targato Blumhouse.

Il film ha già fatto registrare un incasso da 35 milioni di dollari, che dovrebbero salire ulteriormente con un incremento tra i 17 e i 20 milioni nei prossimi giorni.



Un risultato molto importante alla luce dell'ingresso in scena del nuovo action movie con protagonista Gerard Butler, The Plane, che dovrebbe raggiungere i 7-10 milioni di dollari d'incasso, il miglior risultato dell'ultimo periodo rispetto alla concorrenza. Non perdetevi sul nostro sito il final trailer di The Plane, il nuovo film con protagonista Butler, al fianco di Mike Colter, Tony Goldwyn, Daniella Pineda e Kelly Gale. Gerard Butler figura anche tra i produttori del film.



Diretto da Jean-François Richet, The Plane racconta la storia del comandante Brode Torrance (Butler), costretto ad un atterraggio d'emergenza in un'isola a causa di una violenta tempesta. Il pilota riesce a salvare i passeggeri dal disastro aereo ma dovrà affrontare pericoli ben più terrificanti.



Nel frattempo il successo di M3GAN ha convinto Atomic Monster e Blumhouse a realizzare un nuovo progetto a braccetto; un thriller soprannaturale che potrebbe entrare in produzione molto presto.