M3GAN: in home video sarà distribuita una versione 'Unrated' con ancora più uccisioni

Notoriamente le casi di produzione di Hollywood spingono per avere dei film con visto di censura PG-13 in modo tale da essere distribuiti in più sale per una platea di pubblico molto più vasta. Questo è avvenuto anche per M3GAN, recente successo al box-office che sta per arrivare in home video con una nuova versione "Unrated" molto più violenta.

È stato annunciato, infatti, che la versione "unrated" di M3GAN uscirà in digitale il 24 febbraio prossimo. Il film uscirà poi in versione fisica in DVD/Blu-ray il 21 marzo seguente. La sceneggiatrice di M3GAN, Akela Cooper, aveva in precedenza fatto intendere l'esistenza di una versione "molto più cruenta" del film che aspettava solo di essere riscoperta dal dietro le quinte.

"Senza offesa per la Universal, li adoro, e capisco che una volta che il trailer è diventato virale, gli adolescenti sono rimasti impressionati e l'obiettivo era quello di permettere loro la visione", ha detto Cooper a Bloody-Disgusting. "Prima o poi dovrebbe uscire una versione unrated... Ho sentito che è in programma. Ma sì, era molto più cruento. Il numero di morti nella sceneggiatura era più alto che nel film finale....ha ucciso un po' più di persone, compresi un paio di personaggi dei quali James [Wan] mi ha detto: 'Mi piace quello che hai fatto con quelle persone, ma voglio che sopravvivano'. Sono stata spietata, ma ancora una volta, questa sono io. Il mio umorismo è estremamente dark".

Per chi l'avesse perso nelle sale, M3GAN è un nuovo tipo di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna di un bambino e la più grande alleata di un genitore. Progettata da Gemma, una brillante robotica di un'azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della sua nipotina orfana di 8 anni, Cady, si sente insicura e impreparata per fare il genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di affiancare il suo prototipo di M3GAN a Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

M3GAN ha fatto faville al box-office incassando quasi 170 milioni di dollari con un budget di soli 12 milioni. Su queste pagine trovate la nostra recensione di M3GAN.