M3GAN è un film comico? Gerard Johnson: 'E' il mio tocco'

E' da poco nata una nuova icona horror, e ne parliamo nella nostra recensione di M3GAN, nuovo film di Gerard Johnstone. Nonostante l'atmosfera ricca di tensione del film, non mancano momenti definibili come comici. A tale aggettivo, il regista non si mostra contrario, anzi...

"Adoro che le persone parlino di quanto sia divertente [M3GAN]. Mi piace pensare che sia il mio tocco al film", ha affermato il regista in un'intervista per The Playlist. D'altronde Johnson ha già avuto modo di sperimentare con una horror comedy in passato, come in Housebound.

A proposito di tal genere, il regista di M3GAN ha affermato che: "Mi piacerebbe fare più film comici. Volevo che tutti sapessero che fosse una commedia. La mia paura è che il trailer uscisse e che tutti pensassero che fosse un film horror e basta". Insomma, la nuova bambola assassina non è stata programmata solo per terrorizzare il pubblico, ma anche per divertirlo.

Il regista continua dicendo che "quelli di Universal sono stati dei geni nell'inserire il balletto nel film". La danza di M3GAN ha infatti destato molta attenzione sin dalle prime immagini del trailer ufficiale del film. Essa ha poi contribuito al successo del film, dopo i ripetuti video su Tik Tok con il balletto della bambola assassina.

