M3GAN batte ogni record: superati 124 milioni al box office globale!

Partito in sordina M3GAN continua a macinare raggiungendo, contro ogni aspettativa, la cifra record di 124 milioni al box office globale. La pellicola concepita come progetto relativamente piccolo e dedicata ad una fetta di pubblico ben preciso è diventata un fenomeno planetario anche grazie ai social.

Nonostante il film sia arrivato nelle sale nello stesso periodo di Avatar: The Way of Water è riuscito a conquistarsi una larga fetta di pubblico che continua a sostenere la pellicola in giro per il mondo. Un risvolto quasi imprevedibile data la produzione "minore" di M3GAN rispetto ad altri film presenti al cinema in questo periodo. Nonostante si stia parlando di un horror pare che la pellicola stia attirando al cinema anche non appassionati del genere curiosi del modo in cui questa "bambola" è stata capace di diventare virale in tempi record su Tik Tok.

Dopo gli ottimi risultati riscossi, il sequel di M3GAN arriverà nelle sale nel 2025 pronto a spaventare altre povere vittime. La storia, incredibilmente attuale, rimaneggia in maniera molto sottile una delle più grandi paure della società moderna: il dominio delle intelligenze artificiali. M3GAN, secondo alcuni dati, è uno dei più grandi esordi cinematografici di un film horror dopo la pandemia avvicinandosi sempre di più ai risultati raccolti da Smile, Invisible Man, The Black Phone e Halloween Ends.

In occasione dell'uscita del film, vi consigliamo il nostro speciale su M3GAN e le bambole più spaventose del cinema, ripercorrendo da Chucky fino ad Annabelle la storia di queste inquietanti figure. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!