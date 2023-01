M3GAN, il sequel dell'horror arriverà al cinema nel 2025!

M3GAN avà un sequel! Le case di produzione Blumhouse e Atomic Monster avevano già iniziato a parlare di un sequel che è stato confermato dopo l'enorme successo al botteghino della pellicola. Il film, al momento in fase di sviluppo, arriverà nelle sale il 17 gennaio 2025.

Intitolato M3GAN 2.0, il sequel vedrà il ritorno di Allison Williams e Violet McGraw mentre la sceneggiatura sarà scritta anche in questo caso di Akela Cooper. La produzione esecutiva della pellicola invece sarà affidata a Michael Clear e Judson Scott per Atomic Monster, Ryan Turek per Blumhouse e Adam Hendricks e Greg Gilreath per Divide/Conquer.

Nel frattempo M3GAN continua a battere ogni record al botteghino in moltissimi paesi mantenendosi saldamente a piani altissimi nella classifica degli incassi non solo statunitensi ma globali. Il film ha registrato un guadagno di più di 35 milioni di dollari in tutto il mondo. Insomma, un piccolo record per il genere horror. La pellicola mette al centro la bambola M3GAN, progettata da Gemma, zia e tutrice della piccola Cady. Il pericolo inizia a palesarsi nel momento in cui la bambola inizia ad agire autonomamente.

Il successo di M3GAN è legato anche a Tik Tok dove il film è salito quasi immediatamente tra i titoli più discussi e citati. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!