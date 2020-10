M3GAN: Allison Williams nel nuovo horror di Blumhouse scritto da James Wan

Si rinnova la collaborazione artistica tra Allison Williams e la Blumhouse di Jason Blum; come riportato da Deadline, l'attrice sarà la protagonista del nuovo horror dello studio intitolato M3GAN e che si basa su un soggetto scritto da James Wan. La Williams aveva recitato in precedenza nel film campione d'incassi Scappa - Get Out.

La trama narra la vicenda di Gemma, ingegnere per una azienda di giocattoli, che utilizza l'intelligenza artificiale per sviluppare M3GAN, una bambola androide progettata per essere la compagna ideale per i bambini e di aiuto ai genitori. Dopo essersi vista assegnare inaspettatamente la custodia di una nipote, Gemma chiederà proprio l'aiuto a un prototipo di M3GAN, una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

Prodotto da Blumhouse e dalla Atomic Monster, M3GAN si basa su un soggetto scritto da James Wan, mentre la sceneggiatura è stata affidata alle mani di Akela Cooper (Malignant, The Nun 2, Luke Cage), mentre la regia sarà curata da Gerard Johnstone (Housebound). La pellicola verrà quindi prodotta da Jason Blum e James Wan.

Per la Williams si tratta del secondo film targato Blumhouse dopo il successo ottenuto con Scappa - Get Out di Jordan Peele. Più recentemente l'abbiamo vista nell'horror The Perfection per Netflix e nel 2018 era apparsa nella miniserie Patrick Melrose con protagonista Benedict Cumberbatch. Il suo ruolo più celebre rimane comunque quello di Marnie nella serie Girls, creata e interpretata da Lena Dunham e andata in onda su HBO dal 2012 al 2017 per un totale di sei stagioni.

Al momento non è emerso nessun dettaglio circa la data d'uscita ufficiale di M3GAN né sull'eventuale inizio delle riprese.