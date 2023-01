M3GAN, Akela Cooper: 'In origine era più gore, ma ora si parla di una versione unrated...'

Dalla sua uscita, M3GAN, la nuova icona horror di quest'anno, ha terrorizzato il mondo intero. Ma se la sceneggiatura originale fosse stata mantenuta nella sua crudezza, oggi il pubblico avrebbe assistito ad una versione DECISAMENTE più crudele, afferma Akela Cooper.

Durante un'intervista per Los Angeles Time, la screenwriter ha rivelato che la versione originale era molto più sanguinosa: "Eh sì, era molto più cruenta. Il numero di vittime nello script era molto più alto rispetto al film".

Ma con questa affermazione la scrittrice non vuole assolutamente "screditare Universal, no assolutamente no, io li adoro, e capisco che una volta andato virale il trailer e una volta coinvolti degli adolescenti si sia deciso di renderlo effettivamente fruibile anche per loro".

Akela Cooper però sostiene che "dovrebbe esserci una versione non censurata". A sostegno di tale affermazione, la scrittrice ha affermato che "Ho sentito che è nei piani".

C'è la possibilità dunque che arrivi una versione molto più gore di M3GAN? Dalle parole di Akela Cooper pare proprio così. O almeno, l'intenzione c'è.

Intanto la nostra nuova bambola assassina è stato un successone su Rotten Tomatoes ma anche al box office, soprattutto nella giornata d'apertura. Senza considerare la grande attenzione portata da trend Tik Tok alla nuova icona horror, che hanno incrementato considerevolmente la visibilità e la conoscenza del nuovo film di Akela Cooper, James Wan e diretto da Gerard Johnstone.