M3GAN, ecco gli ultimi aggiornamenti sullo status del sequel

Qualche tempo fa usciva M3GAN, nuovo film horror che vede come protagonista una nuova bambola assassina, ormai diventata nuova icona horror dopo Annabelle e Chucky. Ora arrivano aggiornamenti sul futuro sequel del progetto.

In una recente intervista, Gerard Johnstone ha affermato che: "Bene, non posso dire troppo su quelle cose. Tutto ciò che posso dire è che sono qui a Los Angeles, ci ho pensato, ho lavorato su di esso e questa settimana mi sto aggiornando con loro per parlarne e fare un bilancio"

Il regista ha poi aggiunto: "È davvero importante fare un bilancio sul primo film, come un'analisi post-partita, e guardare ciò che ha funzionato e come possiamo farlo di nuovo. Voglio dire, è difficile replicare il successo. Nessuno se lo aspettava, quindi è intimidatorio, ma allo stesso tempo eccitante."

Johnstone sa bene di cosa parla: M3GAN ha sorpreso tutti al box office, tant'è che si parla d'incassi di circa 124 milioni, se non di più. Queste cifre avrebbero dunque alzato ulteriormente l'asticella per un prossimo film sulla bambola assassina più tecnologica di sempre.

Al di là dell'incasso, il film ha raggiunto anche un punteggio altissimo dalla critica su Rotten Tomatoes: si parla infatti di un bel 97%, battendo così la maggior parte dei punteggi dei film MCU.