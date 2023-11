M3GAN 2, cosa succederà nel sequel? James Wan stuzzica i fan

M3GAN è stato un enorme successo al box-office, incassando ben 181 milioni di dollari in tutto il mondo. Non è certamente un caso che sia stato sin da subito messo in cantiere un sequel poco dopo l'uscita del primo film e ora il produttore James Wan ha fornito qualche anticipazione sul progetto a cui si sta lavorando.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sul primo film. In alternativa potete scoprire le bambole horror più inquietanti del mondo del cinema, da Chucky ad Annabelle.



Intervistato da Empire Magazine, Wan ha parlato del sequel a cui manca più di un anno all'uscita nelle sale, previsto in calendario da Universal Pictures per l'inizio del 2025.



"È ancora presto ma M3GAN sta tornando alla grande. Il primo film è arrivato proprio al momento giusto [quando le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale stavano crescendo] e ci concentreremo sicuramente su quello per il prossimo. Stiamo esplorando ancora di più l'universo dell'intelligenza artificiale" ha spiegato Wan.



Il primo film si conclude con la distruzione della bambola ma l'inquadratura finale suggerisce la possibilità che possa sopravvivere nell'assistente virtuale conosciuta come Elise. Ora che non è limitata in una forma fisica potrebbe essere ancora più pericolosa...



Non perdetevi la nostra recensione di M3GAN, il primo film campione d'incassi uscito a gennaio. Nel film di Gerald Johnstone troviamo Allison Williams, Violet McGraw e Ronnie Chieng.