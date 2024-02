M3GAN 2.0 è stato rinviato: ecco la nuova data d'uscita prevista

Universal Pictures ha annunciato il rinvio dell’uscita di M3GAN 2.0, inizialmente prevista per il gennaio del 2025 e spostata al mese di maggio dello stesso anno. I fan dovranno dunque aspettare per vedere il sequel del fortunato horror che ha sorpreso il pubblico e la critica riuscendo a modernizzare un’idea già sfruttata nell’ambito del genere.

Dopo aver riportato le parole di James Wan a proposito di M3GAN 2.0, torniamo ad occuparci del secondo capitolo della saga horror che ha debuttato nel 2023 per condividere la notizia, non certo delle migliori per il pubblico, relativa al rinvio della pubblicazione nelle sale cinematografiche.

Rinvio che, in effetti, sembrava essere quasi scontato viste le poche informazioni rilasciate a proposito del progetto e considerato lo scarso successo (di cui il primo M3GAN ha rappresentato un’eccezione) degli horror riferite ai lungometraggi usciti nel primo mese dell’anno.

Allison Williams e Violet McGraw torneranno anche nel nuovo film, scritto nuovamente da Akela Cooper. Meno sicurezze ci sono a proposito del ritorno alla regia del filmmaker responsabile della prima opera, Gerard Johnstone.

La sinossi di M3GAN recita: “M3GAN è una meraviglia dell’intelligenza artificiale: una bambola a grandezza naturale programmata per essere la migliore compagna di un bambino e la più grande alleata di un genitore. Progettata da Gemma, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata. Mentre Gemma deve affrontare le pressioni del suo capo per consegnare una versione finita di M3GAN, diventa improvvisamente la custode della nipote Cady, rimasta orfana a soli 8 anni. Gemma decide allora di accoppiare il prototipo di M3GAN a Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili”.

In attesa di scoprire qualcosa di più dell’horror Blumhouse, vi lasciamo alla nostra recensione di M3GAN.