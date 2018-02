M2 Pictures rilascia il primo trailer italiano di The Lodgers - Non infrangere le regole

Il film maker dietro il nuovo, in arrivo nelle sale italiane l’8 marzo, ha già avuto esperienze in passato nello stesso genere con la regia di. Il primo trailer in lingua italiana promette un nuovo salto di qualità per il regista che si avvale tra le fila del cast artistico di volti conosciuti sul piccolo e grande schermo.

Nelle campagne dell'Irlanda del 1920, i gemelli Rachel ed Edward devono combattere ogni notte con le presenze che popolano la tenuta di famiglia. Le presenze impongono ai due alcune regole: mai andare a letto dopo mezzanotte, mai far entrare estranei in casa, mai separarsi. Quando la ragazza le infrange, inizia un incubo.

Diretto dal regista Brian O’Malley (Let us prey), il film segna il debutto alla sceneggiatura di David Turpin. Richard Kendrick, dopo aver già collaborato in passato con il film-maker, ritornerà in questa esperienza lavorativa nel ruolo di direttore della fotografia, mentre il reparto scenografico è a cura di Joe Fallover.

Nel cast artistico di The Lodgers – Non infrangere le regole troviamo Charlotte Vega (Rachel), David Bradley (Bermingham), Moe Dunford (Dessie), Eugene Simon (Sean), Bill Milner (Edward), Deirdre O’Kane (Maura) e Roisin Murphy (Kay).

Lo scorso settembre il film è stato presentato in anteprima mondiale all’ultima edizione del Toronto International Film Festival, mentre in Italia la vetrina che ha ospitato l’opera di Brian O’Malley è stata il Torino Film Festival di novembre.

La pellicola sarà distribuita in Italia da M2 Pictures a partire dall’8 marzo.