I'm your woman: sei aggiunte al cast del film con protagonista Rachel Brosnahan

Il film indipendente I'm your woman, con protagonista Rachel Brosnahan, ha completato finalmente il cast con sei new entry, proprio mentre le riprese sono cominciate in questi giorni a Pittsburgh, in Pennsylvania. Brosnahan, star indiscussa de La fantastica signora Maisel, interpreta il personaggio di una donna in fuga dai peccati del marito.

I nuovi innesti rispondono al nome di Stephanie Blake, Arinzé Kene e Bill Heck per quanto riguarda i ruoli principali mentre per alcuni personaggi secondari hanno firmato interpreti come Frankie Faison, Marceline Hugot e James McMenamin. I'm your woman è diretto da Julia Hart e co-scritto dalla regista insieme al marito, Jordan Horowitz.

Julia Hart ha diretto recentemente anche il film Fast Color, con protagonista Gugu Mbatha-Raw.



"Sono incredibilmente grata di avere l'opportunità di girare questo film con questo cast e con questa troupe davvero meravigliosi e non potrei essere più entusiasta. Amazon ha una comprovata esperienza nel raccontare storie audaci, diverse e singolari e siamo entusiasti di farne parte" ha spiegato la regista Julia Hart.

Rachel Brosnahan interpreta Midge Maisel nella serie tv Amazon, La fantastica signora Maisel, giunta ormai alla terza stagione.

Lo show ha regalato grande notorietà all'attrice - che vanta anche una partecipazione ad House of Cards - che ora si appresta ad interpretare la protagonista in questo nuovo film targato ancora Amazon Studios e che ora si arricchisce di nomi importanti.