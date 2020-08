I'm thinking of ending things, ecco il trailer e il titolo italiano del film di Kaufman

Manca meno di un mese all'uscita di I'm Thinking of Ending Things, il nuovo film scritto e diretto da Charlie Kaufman, che sarà su Netflix dal prossimo 4 settembre. Dopo il poster ufficiale, la piattaforma streaming ha pubblicato anche il trailer del film, il cui titolo italiano sarà "Sto pensando di finirla qui".

Secondo la sinossi del film, I'm Thinking of Ending Things è incentrato sulla storia di una ragazza (interpretata da Jessie Buckley, che ha sostituito Brie Larson, scelta in un primo momento), che parte insieme al fidanzato Jack (Jesse Plemons) per conoscere i genitori di lui (Toni Collette e David Thewlis), anche se in realtà sta segretamente meditando di lasciarlo.

Nelle immagini del trailer, che si possono vedere anche in calce alla news, l'atmosfera a casa dei genitori di Jack si fa subito strana, nonostante il clima di forzata allegria. Ben presto, come in tutti i lavori di Charlie Kaufman, la situazione diventa sempre più ingarbugliata e surreale: la ragazza vede l'immagine di sé stessa in una foto di Jack da piccolo, e ha visioni dei suoceri nel passato, nel futuro e anche dopo la loro morte. Durante il viaggio di ritorno, poi, Jack fa una deviazione inaspettata, scende dall'auto e scompare, lasciando la ragazza da sola.

In attesa del 4 settembre, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata alle prime foto di I'm Thinking of Ending Things.