I'm Thinking of Ending Things: il poster del nuovo film di Charlie Kaufman

Netflix ha pubblicato il poster di I'm Thinking of Ending Things, il nuovo film scritto e diretto da Charlie Kaufman, che sarà disponibile dal prossimo 4 settembre sulla piattaforma streaming. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Iain Reid ed è co-prodotto da Kaufman con Anthony Bregman, Stefanie Azpiazu e l'autore del libro.

I'm Thinking of Ending Things racconta la storia di Jake, un uomo che si mette in viaggio insieme alla sua fidanzata diretto alla casa dei genitori, con l'obiettivo di presentare la ragazza in famiglia. Tuttavia la ragazza ha intenzione di lasciarlo. Sulla via del ritorno Jack compie una deviazione inaspettata, scende dalla macchina e scompare, lasciando la ragazza in quello che appare un incubo senza spiegazioni.



Il cast del film è composto da Jessie Buckley nel ruolo della ragazza, con Jesse Plemons nei panni del fidanzato, Jack. I due genitori del ragazzo sono interpretati da Toni Collette e David Thewlis.

I'm Thinking of Ending Things sancisce il ritorno sul grande schermo di Charlie Kaufman, a cinque anni di distanza dal suo ultimo lungometraggio, Anomalisa, co-diretto con Duke Johnson e presentato in Concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Charlie Kaufman vinse l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale nel 2005 per Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry.

Nel corso della sua carriera è stato candidato altre tre volte; alla miglior sceneggiatura originale per Essere John Malkovich, alla miglior sceneggiatura non originale per Il ladro di orchidee e al miglior film d'animazione per Anomalisa.

Charlie Kaufman ha sostenuto che Netflix non rovina i film, specificando di chi sarebbe la colpa a suo parere. Su Everyeye trovate anche le prime immagini di I'm Thinking of Ending Things. Il trailer dovrebbe essere distribuito da Netflix nelle prossime ore.