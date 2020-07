I'm Thinking of Ending Things, finalmente una data d'uscita su Netflix: ecco quando

Netflix ha comunicato la data d'uscita dell'atteso nuovo lavoro di Charlie Kaufman, regista e sceneggiatore (ha firmato lo script di Eternal Sunshine of the Spotless Mind): I'm Thinking of Ending Things, adattamento dell'omonimo romanzo di Iain Reid, sarà sulla piattaforma streaming dal prossimo 4 settembre.

Il cast del film comprende, tra gli altri, Toni Collette, Jessie Buckley, Jesse Plemons e David Thewlis.

Secondo la sinossi di I'm Thinking of Ending Things, "In viaggio per incontrare i suoi genitori nella loro remota fattoria, la ragazza di Jake sta pensando di mettere fine alle cose. Quando Jake fa una deviazione inaspettata, lasciandola bloccata, ne consegue un contorto mix di tensione palpabile, fragilità psicologica e puro terrore."

Jessie Buckley interpreta la protagonista, ruolo che in un primo momento avrebbe dovuto essere di Brie Larson. Jesse Plemons interpreta Jake, mentre Toni Collette e David Thewlis sono i genitori di Jake.

Netflix descrive il film come "un'esplorazione del rimpianto, del desiderio e della fragilità dello spirito umano", tematiche che sembrano congeniali alla poetica di Charlie Kaufman, che da regista ha diretto Synecdoche, New York nel 2008 e il film d'animazione Anomalisa nel 2015.

A quanto pare, inoltre, il regista si è preso diverse libertà rispetto alla trama del libro, cambiando un po' la storia e interpretandola a modo suo.